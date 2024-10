Calciomercato.it - Squalifica Sinner, annuncio di pochi istanti fa: cala il gelo

(Di martedì 22 ottobre 2024)Jannik, arriva unfa:ilintorno al tennista italiano e ai suoi fan Ancora un paio di mesi e saluteremo anche il 2024, l’anno di Jannik. Il tennista azzurro ha dominato in lungo e in largo e ha portato a casa anche l’ultimo torneo a cui ha partecipato: il Six Kings Slam in Arabia. Una competizione puramente d’esibizione, che ha mostrato, però, ancora una volta, che l’altoatesino non ha alcuna intenzione di abbassare la propria concentrazione neanche in un torneo secondario. Jannikprovato (LaPresse) – Calciomercato.itNon vuole concedere nulla agli avversari, mai lasciargli spiragli di poterlo superare. Questo è l’obiettivo anche per il 2025 di, che rischia però di aprirsi ancora con una scure sulle proprie spalle legata alla possibileal doping per il ritrovamento di Clostebol nel sangue.