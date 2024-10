News.robadadonne.it - Si sveglia dal coma pensando di avere 24 anni, ne ha 63. La storia di Luciano D’Adamo

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il Messaggero ha raccontato ladi, 63, che dopo aver subito un investimento nel 2019 che lo ha portato insi è rito in ospedaleche fosse ancora il 20 marzo 1980, quando aveva 24. Di, però, ne ha 63 e ha dimenticato 39di memorie. Dopo aver ripreso conoscenza in ospedale a seguito del, durato qualche giorno,ha dettato il numero di casa della madre a un infermiere, ma quando in ospedale si è presentata una signora sulla sessantinaha visto che non era sua madre, bensì sua moglie, che lui non ha riconosciuto. “Mi chiamava ‘’. E io mi chiedevo come faceva a sapere il mio nome”, ha spiegato l’uomo al Messaggero. Poco dopo, in ospedale, è andato a trovarlo anche un uomo sui 35