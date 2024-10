Gaeta.it - Scoprire la Moldova: una gemma nascosta dell’Europa orientale con tradizioni e vini famosi

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La, una realtà meno esplorata nell’Europa, sta iniziando a catturare l’attenzione dei viaggiatori in cerca di autenticità. Con una combinazione di patrimonio culturale ricco,gastronomiche irresistibili e splendidi paesaggi naturali, questo paese offre un’esperienza di viaggio unica. Le parole di Natalia Covali, rappresentante dell’ufficio nazionale del turismo, sottolineano l’eccellenza del Paese: dal calore dell’ospitalità moldava all’eccezionale tradizionecola, ogni visita si trasforma in un’opportunità peruna cultura vibrante e accogliente. Un patrimonio culturale da esplorare Lavanta una storia che affonda le radici in epoche antiche, a partire dalla civiltà Cucuteni-Trypillian, fino ad arrivare alla sua evoluzione come repubblica sovietica nel secolo scorso.