(Adnkronos) – La procura di Pisa ha messo una serie di avvisi di garanzia in relazione alle cariche della polizia contro gli studenti delle scuole superiori al corteo pro Palestina del 23 febbraio scorso nella città della torre pendente. Sono una decina i poliziotti indagati a vario titolo, per i reati di eccesso colposo di L'articolo Scontri Pisa, indagati una decina di poliziotti e alcuni studenti proviene da Webmagazine24.

Manganellate agli studenti a Pisa : poliziotti indagati - Due poliziotti fecero ricorso alle cure del pronto soccorso. Dopo la manifestazione, una decina di poliziotti in servizio il giorno degli scontri si erano auto identificati, informando la procura dell’accaduto. Per le indagini la procura di Pisa ha delegato lo Sco, il servizio centrale operativo che sul territorio si avvale della squadra mobile, e la Digos. (Corrieretoscano.it)

Pisa - 10 poliziotti indagati per le manganellate agli studenti in piazza per Gaza - Il governo, invece, si era schierato con gli agenti nonostante il capo della Polizia avesse riconosciuto l’errore e promesso di prendere provvedimenti. Mentre il corteo non autorizzato tentava di entrare in piazza dei Cavalieri a Pisa, le forze dell’ordine avrebbero reagito con cariche e manganellate. (Open.online)

Studenti manganellati a Pisa - nel registro degli indagati una decina di poliziotti : “Lesioni lievi o eccesso colposo di legittima difesa” - I disordini innescarono una serie di polemiche con critiche alla condotta della polizia. Un cordone di polizia caricò una cinquantina di studenti medi superiori per impedire che il corteo raggiungesse la centralissima piazza dei Cavalieri. . La procura, che aveva aperto il fascicolo, ha iscritto nel registro degli indagati una decina di agenti, a vario titolo, per eccesso colposo di legittima ... (Ilfattoquotidiano.it)