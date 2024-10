Quotidiano.net - Sciopero il 7 dicembre per l'inaugurazione della Grande Brera

(Di martedì 22 ottobre 2024) I lavoratoriPinacoteca diBiblioteca Braidense hanno proclamatoper il 7, giorno di Sant'Ambrogio ma soprattutto giorno in cui è prevista l'di Palazzo Citterio, l'edificio che ospiterà le collezioni novecenteschePinacoteca dando di fatto vita alla, progettata negli anni '70 e mai realizzata appieno. Proprio contro la decisione di inaugurare il 7UilPA, Cgil FP, Cisl FP e USB hanno proclamato loperché "non sussistono le condizioni necessarie all'apertura", a partire da quella del personale necessario. I sindacati, in un comunicato congiunto, sostengono di aver spiegato da tempo che manca il personale: "La pianta organicaPinacoteca, già sottodimensionata allo stato attuale - hanno scritto -, non è mai stata ampliata, considerando l'esigenza di apertura di una nuova sede espositiva".