Schlein: “Il governo ha poco da festeggiare. Taglia la sanità pubblica e dimentica il diritto allo studio” (Di martedì 22 ottobre 2024) “La prima preoccupazione degli italiani, anche al di fuori di questa regione, è la sanità pubblica che questa destra sta Tagliando”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein in Umbria per sostenere la candidata del centro sinistra alle prossime elezioni regionali, Stefania Proietti. “Non è un caso ma un disegno – ha proseguito -, vogliono una sanità a misura del portafoglio delle persone”. Giorgia Meloni e il suo governo “hanno poco da festeggiare oggi: è la terza manovra che fanno e per tre manovre di fila hanno completamente dimenticato il diritto allo studio“. Per la segretaria del Pd “gli affitti che sono rincarati del 30-40 per cento mentre Meloni e Salvini cancellano il fondo per l’affitto, e questo fa sì che tante famiglie non riescono a far uscire di casa i propri figli per studiare. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “La prima preoccupazione degli italiani, anche al di fuori di questa regione, è lache questa destra stando”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Ellyin Umbria per sostenere la candidata del centro sinistra alle prossime elezioni regionali, Stefania Proietti. “Non è un caso ma un disegno – ha proseguito -, vogliono unaa misura del portafoglio delle persone”. Giorgia Meloni e il suo“hannodaoggi: è la terza manovra che fanno e per tre manovre di fila hanno completamenteto il“. Per la segretaria del Pd “gli affitti che sono rincarati del 30-40 per cento mentre Meloni e Salvini cancellano il fondo per l’affitto, e questo fa sì che tante famiglie non riescono a far uscire di casa i propri figli per studiare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regionali - comizio di Elly Schlein a Sestri Ponente : "Sanità pubblica al primo posto - noi siamo il cambiamento" - Comizio a Sestri Ponente per Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico che in questi giorni sta girando per la regione per sostenere la candidatura di Andrea Orlando a presidente della Regione Liguria. "Alleanza estremamente competitiva" "L'alleanza - ha detto in piazza... (Genovatoday.it)

Sanità - Schlein : “Governo verso il minimo storico di spesa sul Pil” - Sulla sanita’ il governo continua a mentire. Hanno appena buttato 800 milioni sull’accordo con l’Albania che non sta in piedi come avevamo segnalato e non pensino di poterlo aggirare perche’ per aggirare le sentenze della Corte di giustizia europea dovrebbero uscire dall’Unione Europea”. . Quindi sono artefici dei propri disastri”, aggiunge la leader Dem. (Lopinionista.it)

Sanità : Schlein - 'Governo continua a mentire - minimo storico di spesa sul Pil' - Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, partecipando alla manifestazione di Cgil, Cisl e Uil su salario e salute. . (Adnkronos) - "Una grande piazza anche oggi, per la sanità pubblica, per il lavoro. Sulla sanità il Governo continua a mentire, stanno arrivando al minimo storico di spesa sanitaria sul Pil. (Iltempo.it)