Gaeta.it - Ripartono le opere della Zes in Abruzzo: 59 milioni di euro dal PNRR per l’infrastruttura regionale

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo impulso alle operazioniZona Economica Speciale per l’è stato annunciato dal Presidente Marco Marsilio. Durante un sopralluogo che ha avuto luogo a Pescara, l’Assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, ha enfatizzato il potenziamento dellegià finanziate, per un totale di 59di, come parte integrante dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza . Questi interventi sono percepiti come strategici per l’ammodernamento e la valorizzazionerete infrastrutturaleregione abruzzese. La sinergia tra Regione e Zes per il monitoraggio delleNel suo intervento, il CommissarioZes Unica, Giosy Romani, ha posto l’accento sull’importanzacollaborazione tra la Regionee il suo ufficio per garantire un monitoraggio efficace dellein corso.