Quanto guadagna un manager pubblico e chi non subirà tagli di stipendio (Di martedì 22 ottobre 2024) Uno dei “sacrifici” di Giorgetti riguarda il tetto salariale dei dirigenti nella Pa che dagli attuali 240mila dovrebbe scendere a 160mila euro annui. Ma qual è lo stipendio medio del professionista e di cosa si occupa? Quotidiano.net - Quanto guadagna un manager pubblico e chi non subirà tagli di stipendio Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Uno dei “sacrifici” di Giorgetti riguarda il tetto salariale dei dirigenti nella Pa che dagli attuali 240mila dovrebbe scendere a 160mila euro annui. Ma qual è lomedio del professionista e di cosa si occupa?

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quanto guadagnerà Klopp alla Red Bull : ha accettato uno stipendio più basso del Liverpool - I dettagli del contratto di Klopp con la Red Bull: non esiste nessuna clausola per liberarsi in caso di chiamata della Germania. Svelato anche lo stipendio.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Docente o ATA precario in malattia : quanto mi decurteranno dallo stipendio? Posso perdere il lavoro? La scheda - L'articolo Docente o ATA precario in malattia: quanto mi decurteranno dallo stipendio? Posso perdere il lavoro? La scheda sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Le assenze che concorrono al periodo di malattia includono l'infermità legata a cause di servizio, garantendo al lavoratore il diritto all'intera retribuzione prevista dal CCNL 2006-09. (Orizzontescuola.it)

"Ho messo la mia casa in affitto online - ora ho uno stipendio in più" : quanto si guadagna davvero - Vi è mai capitato di incontrare tra le corsie del supermercato sotto casa famiglie di turisti in pantaloncini, occhiali da sole e zaino in spalla anche se non abitate in centro? A me sì, ultimamente sempre più spesso. Eppure non ci sono alberghi nel quartiere. Sarà l’effetto Giubileo che a Roma... (Today.it)