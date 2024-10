Putin rompe l’isolamento: al vertice Brics hanno aderito 36 Paesi (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo l’invasione dell’Ucraina, le sanzioni e la condanna per i crimini di guerra perpetrati dall’esercito di Mosca nell’ex repubblica sovietica, se l’obiettivo dell’Occidente era isolare Vladimir Putin, si può dire che è stato un sonoro fallimento. A dimostrarlo, oltre ogni ragionevole dubbio, è il sedicesimo vertice annuale dei Paesi Brics, fortemente voluto dallo zar, che si terrà fino a domani a Kazan, in Russia. Un vertice a cui non stanno partecipando soltanto i cinque Paesi fondatori — Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica — ma anche molti altri. Dati alla mano, sono ben 36 gli Stati presenti, insieme a sei organizzazioni internazionali che hanno risposto positivamente all’invito di Putin. Lanotiziagiornale.it - Putin rompe l’isolamento: al vertice Brics hanno aderito 36 Paesi Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo l’invasione dell’Ucraina, le sanzioni e la condanna per i crimini di guerra perpetrati dall’esercito di Mosca nell’ex repubblica sovietica, se l’obiettivo dell’Occidente era isolare Vladimir, si può dire che è stato un sonoro fallimento. A dimostrarlo, oltre ogni ragionevole dubbio, è il sedicesimoannuale dei, fortemente voluto dallo zar, che si terrà fino a domani a Kazan, in Russia. Una cui non stanno partecipando soltanto i cinquefondatori — Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica — ma anche molti altri. Dati alla mano, sono ben 36 gli Stati presenti, insieme a sei organizzazioni internazionali cherisposto positivamente all’invito di

