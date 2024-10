Pulizia delle caditoie, Hera al lavoro con un servizio straordinario (Di martedì 22 ottobre 2024) Diverse squadre del Pronto Intervento Hera sono impegnate su diversi fronti a seguito dell'ondata di maltempo. Tra queste ance la Pulizia delle caditoie, che devono essere liberate dalle foglie e dai detriti trasportati dalla pioggia. Questo tipo di attività , grazie alla quale viene garantito un Modenatoday.it - Pulizia delle caditoie, Hera al lavoro con un servizio straordinario Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Diverse squadre del Pronto Interventosono impegnate su diversi fronti a seguito dell'ondata di maltempo. Tra queste ance la, che devono essere liberate dalle foglie e dai detriti trasportati dalla pioggia. Questo tipo di attività , grazie alla quale viene garantito un

L'autunno bussa alle porte : via alla pulizia delle caditoie delle acque piovane - In vista delle imminenti precipitazioni autunnali, proseguono gli interventi di pulizia delle caditoie previsti dall’amministrazione di Agrigento per ridurre i rischi di allagamento. Nei giorni scorsi, è stato effettuato un intervento lungo il viadotto Imera, nel tratto compreso tra piazzale... (Agrigentonotizie.it)

FOTO/ Avellino - avviato il servizio di pulizia delle caditoie stradali - Contestualmente si sta intervenendo anche per la pulizia e l’espurgo di cunette e canali stradali, lo sfrascamento e il rifacimento dei ricettori e del manto stradale lungo contrada Santorelli e via Pianodardine. Le aree interessate sono Via Annarumma, via de Gasperi, via Trinità , via San Francesco Saverio, via Amabile, Via Nappi, corso Umberto, via Del Gaizo, via Duomo e via Seminario. (Anteprima24.it)

Pulizia delle caditoie ad Ancona - Tombolini : «Esistono criticità - non escludiamo di rivolgerci ai privati» - Esistono importanti criticità in merito a questo servizio e l’amministrazione ne è ben consapevole, tanto da pensare di assegnarlo a una società privata. ANCONA – Pulizia delle caditoie ad Ancona e loro manutenzione. . . . Tuttavia, per non muoversi in maniera frettolosa ed evitare di non rispettare i. (Anconatoday.it)