Protesta contro il G7: in piazza per la pace, no alle zone rosse (Di martedì 22 ottobre 2024) Pescara - Corteo pacifico a Pescara con sindacati, studenti e attivisti per dire no alle guerre e alle disuguaglianze. La manifestazione No G7 prevista a Pescara giovedì 24 ottobre vedrà scendere in piazza oltre 500 persone, con l'obiettivo di Protestare contro la "guerra economica, sociale e militare" portata avanti dai governi più potenti. Il corteo partirà alle ore 18 dal largo della Madonnina, attraversando le vie principali della città , tra cui corso Vittorio Emanuele e piazza Salotto, per concludersi con un comizio su un furgone-palco. La marcia, pur dichiarata pacifica, sarà attentamente sorvegliata dalle forze dell'ordine, dato il clima di tensione internazionale senza precedenti. L’iniziativa rappresenta l'apice del controvertice organizzato dai gruppi che si oppongono al G7. Abruzzo24ore.tv - Protesta contro il G7: in piazza per la pace, no alle zone rosse Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di martedì 22 ottobre 2024) Pescara - Corteo pacifico a Pescara con sindacati, studenti e attivisti per dire noguerre edisuguaglianze. La manifestazione No G7 prevista a Pescara giovedì 24 ottobre vedrà scendere inoltre 500 persone, con l'obiettivo direla "guerra economica, sociale e militare" portata avanti dai governi più potenti. Il corteo partirÃore 18 dal largo della Madonnina, attraversando le vie principali della città , tra cui corso Vittorio Emanuele eSalotto, per concludersi con un comizio su un furgone-palco. La marcia, pur dichiarata pacifica, sarà attentamente sorvegliata dforze dell'ordine, dato il clima di tensione internazionale senza precedenti. L’iniziativa rappresenta l'apice delvertice organizzato dai gruppi che si oppongono al G7.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La mela di Aism festeggia 30 anni e torna in piazza a Pescara per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla - 000 piazze italiane nelle giornate del 4, 5 e 6 ottobre. Nato nel 1994 l’evento “La mela di Aism” quest’anno compie 30 anni. . . L’iniziativa benefica per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla e i servizi per le persone torna in 5. Tra queste anche a Pescara: sarà possibile aderire alla storica. (Ilpescara.it)

Protesta Contro gli Espropri per la Pescara-Roma : Residenti in Piazza per Chiedere Giustizia - . Questo avviso ha scatenato il malcontento tra i proprietari di beni immobili, preoccupati per l'impatto che l'opera avrà sulle loro vite e sulla comunità . leggi tutto . Pescara - Cittadini Mobilitati Contro gli Espropri della Ferrovia Pescara-Roma Stamattina, a Manoppello, si è svolta una protesta contro gli espropri legati al progetto di raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma. (Abruzzo24ore.tv)