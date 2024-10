Quifinanza.it - Premi Uefa di solidarietà alle squadre fuori dalle coppe: 800mila euro anche alle italiane

(Di martedì 22 ottobre 2024) Fondi più ricchi per i bonus destinati dallache non partecipanotre grandi competizionipee di calcio per club. Mentre Champions,pa e Conference League tornano in scena dopo la pausa delle Nazionali, durante la sosta la massima organizzazione calcisticapea ha presentato il nuovo sistema deidi, con un aumento record del 76% delle risorse messe in campo per le società che non riescono a qualificarsi, secondo il principio dell'”equilibrio competitivo”. IdiCon la riformadelle competizioni, il Comitato di Nyon ha delineato un nuovo modello di distribuzione delle risorse previste per leche rimangonotrepee, passando dai precedenti 174 milioni a un fondo dida 308 milioni di