Iltempo.it - Polizia "razzista", Crosetto: "Risposta indignata senza divisione. Inaccettabile"

(Di martedÏ 22 ottobre 2024) Nell'ultimo rapporto pubblicato dall'Ecri, la commissione antirazzismo del Consiglio d'Europa, viene denunciata la profilazione razziale da parte dei corpi di pubblica sicurezza italiani. Al governo la richiesta di "istituire un organismo per le pari opportunità pienamente indipendente".  L'accusa Ú "" e "ladeve essere da parte di tutti,". A dichiararlo Ú il ministro della Difesa, Guido. "Le nostre forze dell'ordine, come le nostre Forze Armate, lavorano con dedizione e abnegazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini,distinzioni,pregiudizi,risparmiarsi. Parliamo di donne e uomini che meritano rispetto, non un'ingiuria di tale gravità . Le forze dell'ordine italiane sono un patrimonio di legalità italiano, non di parte.