Po, il giorno della piena. Scatta l'allerta rossa: "Ordinanza di evacuazione" (Di martedì 22 ottobre 2024) Ferrara, 22 ottobre 2024 – A lanciare l'allarme nelle prime ore del mattino è un pescatore. L'acqua 'ruscella' sulle chiuse, si sono formate due cascatelle che dal Po finiscono nella conca, il bacino d'acqua che, oltre la seconda diga, porta al canale Boicelli. La porta d'acqua della città di Ferrara. Siamo ad una cinquantina di metri dal ponte sulla statale 16, il ponte che unisce la nostra provincia con quella di Rovigo. Da una parte c'è Pontelagoscuro, oltre il Grande Fiume c'è l'abitato di Santa Maria Maddalena. Andrea Poggioli, 40 anni, pescatore, non è il solo ad accorgersi che c'è qualcosa che non va. Stefano Calderoni, presidente del consorzio bonifica di Ferrara, spiega cosa è successo. "Il fiume Po è cresciuto in maniera decisa, l'acqua ha scavalcato le paratie che delimitano la conca del Boicelli, erodendo anche parte del terreno – racconta –.

La luna piena di ottobre sarà una superluna - e sarà la più grande dell'anno perché si verificherà esattamente lo stesso giorno in cui si troverà nel punto più vicino alla Terra - Il momento clou sarà subito dopo il tramonto quando inizierà a sorgere sull’orizzonte orientale. Se la pioggia smetterà di cadere e il meteo migliorerà, domani giovedì 17 ottobre nel cielo si potrà ammirare un evento straordinario: la Superluna del Cacciatore, la più grande e luminosa del 2024. Questa vicinanza, infatti, fa apparire la Luna circa il 30% più luminosa e il 15% più grande. (Iodonna.it)

Enrico Galiano - insegnante e scrittore - dedica il suo ultimo libro per ragazzi - L'incredibile avventura di un super-errore (Salani) - a «tutti quelli che di sbagli ne fanno minimo dieci al giorno». E - con una storia divertente - piena di affetto e fantasia - cerca di far capire loro che non devono aver paura di sbagliare. - Il libro parla della paura di sbagliare che manda nel panico i preadolescenti e gli adolescenti. Prima lo scopri, meglio è. Il suo ultimo libro è L’incredibile avventura di un super-errore (Salani). Più che terrore, certezza. Il secondo motivo è legato alla serendipità, cioè allo scoprire qualcosa cercando qualcos’altro. (Iodonna.it)

Gino Cecchettin : «Ho piena fiducia nei giudici - non c'è giorno in cui non pensi a Giulia. Turetta? Non ho nulla da dirgli» - VENEZIA - «Essere qui oggi rinnova il mio dolore ma ho piena fiducia delle istituzioni. Mi aspetto un processo giusto, non cerco vendetta: quello che deciderà la giuria per me va... (Ilgazzettino.it)