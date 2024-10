Pil | Confindustria +08% nel 2024 +09% nel 2025

Lapresse.it - Pil: Confindustria, +0,8% nel 2024, +0,9% nel 2025

(Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (LaPresse) – La crescita del Pil in Italia si attesta a +0,8% quest’anno e 0,9% il prossimo. Il Centro Studi dinel Rapporto di previsione di autunno, ritocca al ribasso, in seguito alla revisione Istat, le previsioni della scorsa primavera sulla crescita, rilevando comunque che il ritmo di crescita è più alto di quello registrato dall’Italia, in media, nei decenni pre-pandemia.