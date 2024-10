Ilrestodelcarlino.it - Parma, maxi sequestro in un negozio cinese: oltre mille prodotti non sicuri

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 –un migliaio disono stati sequestrati in un emporio gestito da un cittadino: si tratta di per capelli, cappellini per bambini, bracciali, cancelleria,da cucina, statuine e soprammobili, tutti non conformi agli standard di sicurezza. La Guardia di finanza ha confiscato un totale di 1.389 articoli non a norma ed esposti nel. L'oggettistica è risultata totalmente priva delle indicazioni obbligatorie e prescritte dalla legge, come la denominazione merceologica del prodotto, il nome e il marchio del produttore, il paese di origine, l'eventuale presenza di sostanze nocive, i materiali impiegati nella produzione e le avvertenze sulle modalità di utilizzo, che devono essere disponibili in lingua italiana.