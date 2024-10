Ilfattoquotidiano.it - Parigi, la storica bocciofila di Montmartre sgomberata dopo 184 giorni di protesta per far spazio all’albergo di lusso

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il luogo è iconico, la storia emblematica:, uno dei quartieri più belli di, è in subbuglio per lo sgombero degli oltre 300 membri del Club Lepic Abbesses Pétanque (Clap), storico circolo di bocce non lontano dalla Basilica del Sacro Cuore. Il motivo della decisione del Comune di? Looccupato dall’associazione deve andare a un hotel disituato poco distante. Imposizione che non è andata giù né ai soci dellané ai cittadini. “Era l’anima di” dicono gli iscritti al circolo sportivo fondato nel 1971. Da qui lacontro l’ordine di sgombero arrivato dal Consiglio di Stato: si sono dati il turno, giorno e notte, per 184, dormendo addirittura in tenda per impedire di venire sloggiati dal campo di bocce. Ma il Comune di, proprietario di quel piccolo giardinetto, non ha sentito ragioni.