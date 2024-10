Anteprima24.it - Osservatorio, in Campania diminuiscono i femminicidi

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiinrispetto ad altre regioni italiane. Il dato è stato riferito da Rosaria Bruno, presidente dell’sul fenomeno della violenza sulle donne della Regione, in occasione del corso ‘Approfondimenti sulla violenza di genere: l’importanza della corretta informazione per contribuire a contrastarla, promosso dall’Università Federico II di Napoli e dall’Ordine dei giornalisti della. “Il fenomeno – ha detto Bianco – purtroppo esiste e persiste. Sono numeri che indicano una gravità perché anche un soloo è una sconfitta, ma vi sono delle regioni, soprattutto nel Nord, che hanno il tristissimo primato in questo fenomeno”. Nel 2024 inle donne uccise sono state 4 mentre a livello nazionale si contano, fino ad aprile, 88