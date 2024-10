Tuttivip.it - “Orribile”. Al Grande Fratello tutti scioccati per Shaila: è fuori, ma l’hanno scoperta. Per lei è finita

Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’ultima puntata delha visto un momento ditensione tra i concorrenti, causato dal comportamento inaspettato diGatta. La ballerina, che fino a quel momento sembrava essersi avvicinata al pallavolista Javier Martinez, con cui aveva condiviso diverse notti, ha dichiarato improvvisamente chedalla casa non lo aspetterebbe. Questo gesto ha lasciato sorpresi non solo Javier, ma anche molti altri partecipanti del reality. Dopo la puntata, alcune gieffine si sono avvicinate a Martinez per offrirgli conforto e supporto morale. Le prime a prendere posizione sono state le ex concorrenti di Non è la Rai. Pamela Petrarolo ha espresso il suo disappunto per l’atteggiamento di: “Non cancello il bene che le voglio, ma lei ha proprio sbagliato. In questo caso ha fatto un grosso errore. Ed è proprio vero che più sei bravo e più ti prendi i calci in faccia.