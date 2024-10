Orban non molla: “Ilaria Salis va processata”. Chiesta la revoca dell’immunità. Cosa succede ora (Di martedì 22 ottobre 2024) L’Ungheria ha chiesto la revoca dell’immunità per Ilaria Salis, accusata di aver aggredito due militanti di estrema destra. Cosa succede ora. Viktor Orban non cede: dopo averlo preannunciato più volte, le autorità ungheresi hanno chiesto all’Europarlamento di revocare l’immunità parlamentare a Ilaria Salis, eletta in Italia con Alleanza Verdi e Sinistra mentre scontava una pena cautelare ai domiciliari a Budapest. Ilaria Salis, l’Ungheria chiede la revoca dell’immunita? parlamentare. Cosa succede ora (Ansa Foto) – notizie.comLa storia dell’insegnante di Monza è nota: è accusata di aver aggredito due militanti di estrema destra a febbraio del 2023. La sua foto con le catene ai polsi e alle caviglie in Tribunale ha fatto il giro del mondo. Notizie.com - Orban non molla: “Ilaria Salis va processata”. Chiesta la revoca dell’immunità. Cosa succede ora Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di martedì 22 ottobre 2024) L’Ungheria ha chiesto laper, accusata di aver aggredito due militanti di estrema destra.ora. Viktornon cede: dopo averlo preannunciato più volte, le autorità ungheresi hanno chiesto all’Europarlamento dire l’immunità parlamentare a, eletta in Italia con Alleanza Verdi e Sinistra mentre scontava una pena cautelare ai domiciliari a Budapest., l’Ungheria chiede ladell’immunita? parlamentare.ora (Ansa Foto) – notizie.comLa storia dell’insegnante di Monza è nota: è accusata di aver aggredito due militanti di estrema destra a febbraio del 2023. La sua foto con le catene ai polsi e alle caviglie in Tribunale ha fatto il giro del mondo.

Orban chiede la revoca dell'immunità per Ilaria Salis : "Non è una martire - ma una delinquente" - Dopo averlo più volte preannunciato, le autorità ungheresi hanno chiesto al Parlamento europeo di revocare l’immunità all’eurodeputata di Avs tenendo aperta una saga giudiziaria che va avanti da oltre un anno e mezzo. Budapest intende dunque proseguire le indagini sulla presunta aggressione dell’attivista italiana ai danni di militanti. (Gazzettadelsud.it)

“Via l’immunità - Ilaria Salis affronti il processo”. La richiesta degli europarlamentari ungheresi e l’ira della deputata : “Orbán è un tiranno” - "In gioco – sottolinea – non c'è solo il mio futuro personale, ma anche e soprattutto cosa vogliamo che sia l'Europa, sempre più minacciata da forze politiche autoritarie. Evidentemente, i tiranni faticano a digerire le critiche. Reati per i quali a Budapest rischia una condanna fino a 24 anni di detenzione. (Ilgiorno.it)

Orban d'acciaio : "Via l'immunità alla Salis". Senza precedenti all'Europarlamento - Ilaria trema - Abbiamo già dimostrato cosa può la solidarietà. La procura ha infatti chiesto una condanna a undici anni di prigione, con il sostegno del governo, che sostiene di voler "difendere gli ungheresi dalle violenze dell'estrema sinistra europea". L'Ungheria ha chiesto la revoca dell'immunità per l'eurodeputata Ilaria Salis. (Liberoquotidiano.it)