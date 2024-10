Ong, clamoroso: ecco chi ha finanziato la giudice del "no" ai centri in Albania (Di martedì 22 ottobre 2024) Con per certi versi ammirevole onestà intellettuale, Silvia Albano ha ammesso che "il giudice è una persona con le sue idee, le sue convinzioni e nell'interpretazione della legge, inevitabilmente, avviene che il giudice queste convinzioni ce le metta". Quando si parla di toghe "politicizzate", insomma, anche i più strenui difensori della magistratura dovrebbero tenerlo a mente. Proprio alla luce di quelle parole, però, è inevitabile che si accumulino sospetti e critiche all'operato della stessa Albano, che venerdì scorso ha bocciato i trattenimenti dei 12 migranti in Albania. Una sentenza coerente con quanto sempre professato dalla giudice del Tribunale di Roma, che più volte si è esposta pubblicamente (e politicamente) contro la linea del governo di Giorgia Meloni in materia migratoria. Liberoquotidiano.it - Ong, clamoroso: ecco chi ha finanziato la giudice del "no" ai centri in Albania Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Con per certi versi ammirevole onestà intellettuale, Silvia Albano ha ammesso che "ilè una persona con le sue idee, le sue convinzioni e nell'interpretazione della legge, inevitabilmente, avviene che ilqueste convinzioni ce le metta". Quando si parla di toghe "politicizzate", insomma, anche i più strenui difensori della magistratura dovrebbero tenerlo a mente. Proprio alla luce di quelle parole, però, è inevitabile che si accumulino sospetti e critiche all'operato della stessa Albano, che venerdì scorso ha bocciato i trattenimenti dei 12 migranti in. Una sentenza coerente con quanto sempre professato dalladel Tribunale di Roma, che più volte si è esposta pubblicamente (e politicamente) contro la linea del governo di Giorgia Meloni in materia migratoria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crac dell’Ac Cesena: Lugaresi ascoltato altre 3 ore dal giudice - Le operazioni di “scambio” tra giocatori, in particolar modo col Chievo, non apparivano come “plusvalenze fittizie” agli occhi di chi operava in ... (corriereromagna.it)

Delitto Mollicone, i giudici d'Appello: «Non ci sono prove certe sui Mottola, nelle indagini errore a monte» - Dalle 59 pagine di motivazioni con cui la corte d'Assise d'Appello di Roma ha assoltola famiglia Mottola dall'accusa di omicidio volontario nei confronti di Serena Mollicone, risulta che l'impianto ac ... (roma.corriere.it)

La strategia di Meloni: prendersi la Consulta e dividere l’opposizione - La premier è ferma sul nome di Marini e sa che il Colle non interferirà. La tentazione del voto anticipato, sapendo che vincerebbe ancora ... (editorialedomani.it)