Olio di altissima qualità nelle Marche nel 2024 dopo la pessima ultima annata (Di martedì 22 ottobre 2024) Coldiretti: “L’olivicoltura sta vivendo una fase di svolta e ha bisogno di interventi di ammodernamento e investimenti”. La resa nella nostra regione, dove si contano circa 9.500 ettari di oliveti (oltre il 35% bio) e 141 frantoi. Un settore che vale oltre 22 milioni di euro Ilrestodelcarlino.it - Olio di altissima qualità nelle Marche nel 2024 dopo la pessima ultima annata Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Coldiretti: “L’olivicoltura sta vivendo una fase di svolta e ha bisogno di interventi di ammodernamento e investimenti”. La resa nella nostra regione, dove si contano circa 9.500 ettari di oliveti (oltre il 35% bio) e 141 frantoi. Un settore che vale oltre 22 milioni di euro

