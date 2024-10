Gaeta.it - Nuovo format gastronomico a Roma: l’archeologia privé offre un’esperienza esclusiva

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi posiziona come una delle novità più affascinanti del panoramano, unendo la passione per la cucina di alta qualità e il fascino della storia di. Situato lungo l’iconica via Appia Antica, questo ristorante non è solo un luogo dove gustare piatti prelibati, ma rappresenta anche un viaggio nel tempo, attraverso strutturene risalenti al I secolo d.C. L’esperienza proposta è altamente personalizzata,ndo un ambiente esclusivo ideale per occasioni speciali e momenti memorabili. Il: un angolo esclusivo nella storia diAll’interno del ristorante, iltrova la sua dimensione al piano superiore, in un ambiente che riesce a unire la modernità al richiamo dell’antico. Originariamente un’importante stazione di posta, questo spazio ha una storia ricca, che si riflette nel suo design.