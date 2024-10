Nubifragio a Crespellano, allagato il centro intitolato a Chiara Gualzetti (Di martedì 22 ottobre 2024) Crespellano (Bologna), 22 ottobre 2024 – Tutto allagato, tutto da rifare al centro culturale giovanile di Crespellano inaugurato lo scorso 2 aprile e dedicato al ricordo di Chiara Gualzetti, la 15enne uccisa nel giugno 2021 a Monteveglio da un sedicenne ora in carcere, dove ha iniziato a scontare la pena di 16 anni e quattro mesi di reclusione per il reato di omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla minore età della vittima. Ilrestodelcarlino.it - Nubifragio a Crespellano, allagato il centro intitolato a Chiara Gualzetti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024)(Bologna), 22 ottobre 2024 – Tutto, tutto da rifare alculturale giovanile diinaugurato lo scorso 2 aprile e dedicato al ricordo di, la 15enne uccisa nel giugno 2021 a Monteveglio da un sedicenne ora in carcere, dove ha iniziato a scontare la pena di 16 anni e quattro mesi di reclusione per il reato di omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla minore età della vittima.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alluvione, due persone trascinate dalla frana. Gli episodi estremi tra Reno e Samoggia - Centinaia di famiglie da giorni spalano fango da scuole, aziende, chiese e caserme. Tutto da rifare il centro giovanile intestato a Chiara Gualzetti, 15enne uccisa da un coetaneo, a Crespellano ... (msn.com)

Ad Anita Likmeta il Premio letterario "Il Libro della Vita" - Roma, 21 ott. (Askanews) - "Vince la seconda edizione del Premio letterario 'Il Libro della vita' Anita Likmeta, con 'Le favole del comunismo', edito da Marsilio. Anita, in modo autobiografico descriv ... (quotidiano.net)

Alluvione in Emilia, allagate le strade a Crespellano - (Agenzia Vista) Napoli, 19 ottobre 2024 Lo spettacolo delle Frecce tricolori nei cieli di Napoli per gli ospiti del vertice G7 Difesa in corso nel capoluogo partenopeo. G7 Fonte: Agenzia Vista / ... (msn.com)