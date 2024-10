Non solo per il make-up ma anche in guardaroba. La tendenza rosa soft spopola nell'abbigliamento autunnale (Di martedì 22 ottobre 2024) nella stagione del foliage, a fianco ai colori caldi e alle tonalità neutre come grigio e cammello, si impone un nuovo protagonista. E’ l’abito rosa antico o cipria, che conquista tutti per il suo mood così delicato e squisitamente retrò. Ma anche affascinante. Lingerie a vista: cinque look di tendenza da copiare X Grazie alle nuove texture, di cashmere, organza, raso, chiffon. Iodonna.it - Non solo per il make-up ma anche in guardaroba. La tendenza rosa soft spopola nell'abbigliamento autunnale Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 22 ottobre 2024)a stagione del foliage, a fianco ai colori caldi e alle tonalità neutre come grigio e cammello, si impone un nuovo protagonista. E’ l’abitoantico o cipria, che conquista tutti per il suo mood così delicato e squisitamente retrò. Maaffascinante. Lingerie a vista: cinque look dida copiare X Grazie alle nuove texture, di cashmere, organza, raso, chiffon.

Cos'è la “cocaina rosa” - la nuova droga dei giovanissimi assunta anche da Liam Payne prima di morire - Sintetizzata per la prima volta da Alexander Shulgin nel 1974 ma la variante moderna è emersa intorno al 2010 in Colombia ed è una versione contraffatta. La 2C-B è una sostanza psicoattiva appartenente alla famiglia delle feniletilammine 2C, con effetti prevalentemente psichedelici. In Italia si sta diffondendo a macchia d'olio. (Agi.it)

Milan-Bruges - Fonseca : “Rosa corta? Abbiamo anche Camarda” - Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato a 'SKY' alla vigilia di Milan-Bruges, terza partita della Champions League 2024-2025. (Pianetamilan.it)

Svelato il cast de La Talpa su Canale 5 : c'è anche la messinese Marina La Rosa - Non è ancora stata resa nota la data di inizio, ma già il pubblico televisivo non vede l'ora di assistere a una nuova edizione del programma La Talpa in onda prossimamente su Canale 5. A raccontarne tutte le anticipazioni a Verissimo Diletta Leotta, che per la prima volta vedremo in veste di... (Messinatoday.it)