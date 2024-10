Napad – La rapina la spiegazione del finale

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)– La, ladelTrai prodotti in top 10 di Netflix, compare anche– La, il polacco diretto da Michal Gazda, avvincente storia poliziesca in cui un veterano della polizia viene richiamato in servizio perché è il solo che riesce a decifrare gli indizi e le tracce di una violentain banca. Ovviamante, l’eroe di turno, Tadeusz Gadacz, riesce a risolvere il caso, ma come ha fatto? Ecco ladeldi– La. All’inizio di– La, Tadeusz Gadacz aveva dei sospetti su chi avesse eseguito la terribilein banca, ma senza un movente o senza confutare il solido alibi, non è riuscito a risolvere il caso. Alla fine del film, ha scoperto il movente dei tre amici, Kacper Surmiak, Bartek Sawczuk e Marek Nowak.