Milan-Club Brugge Camarda | Il gol annullato l’emozione più bella della mia vita

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) “Il gol è statapiùmia. Il Var mi ha fatto lo ‘scherzo’ e sono deluso, ma sono cose che succedono nel calcio di adesso”. Queste le parole di Francescoai microfoni di Sky Sport al terminevittoria casalinga delsul Bruges con annesso gol. “È il giorno più bellomiasportiva, non trovo parole per raccontarlo – aggiunge il giovanissimo attaccante rossonero -. Sono notti che si sognano fin da bambino. Si immaginano dentro la propria testa e quando si gioca al parchetto. Do il massimo anche per ilFuturo e la Youth League”. Il giovane attaccante ha anche battuto un paio di record: “Diventare il più giovane italiano di sempre in Champions mi dà molto orgoglio e mi spinge a migliorare ancora di più, per far sì che queste notti si ripetano più spesso.