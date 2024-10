Milan-Bruges 3-1, apre Pulisic e chiude Reijnders: primi punti in Champions, record Camarda (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ottobre 2024 - Primo ruggito in Champions League del Milan che, dopo i ko con Liverpool e Leverkusen, muove i primi (pesantissimi) passi in classifica. Decisivo il solito Pulisic oltre a Reijnders. Decisivi anche i cambi (a partita in corso e a sorpresa) di Fonseca. Come con l'Udinese, il portoghese sceglie in pratica il 4-3-3 con Loftus-Cheek sulla stessa linea di Reijnders (e Fofana a proteggerli). Volontà di offendere, volontà di continuità . L'inizio è però da brividi, eccezion fatta per qualche fiammata di Leao: 5-0 il conteggio delle conclusioni in favore dei belgi, su tutte la traversa baciata da Ordonez con una sassata da fuori. Al resto pensa un Maignan in versione "magic Mike". Poi, i rossoneri si riprendono il pallino. Possesso dal ritmo cadenzato, conservativo, in attesa del varco che, però, si crea solo grazie agli acuti di Leao inizialmente. Sport.quotidiano.net - Milan-Bruges 3-1, apre Pulisic e chiude Reijnders: primi punti in Champions, record Camarda Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024)o, 22 ottobre 2024 - Primo ruggito inLeague delche, dopo i ko con Liverpool e Leverkusen, muove i(pesantissimi) passi in classifica. Decisivo il solitooltre a. Decisivi anche i cambi (a partita in corso e a sorpresa) di Fonseca. Come con l'Udinese, il portoghese sceglie in pratica il 4-3-3 con Loftus-Cheek sulla stessa linea di(e Fofana a proteggerli). Volontà di offendere, volontà di continuità . L'inizio è però da brividi, eccezion fatta per qualche fiammata di Leao: 5-0 il conteggio delle conclusioni in favore dei belgi, su tutte la traversa baciata da Ordonez con una sassata da fuori. Al resto pensa un Maignan in versione "magic Mike". Poi, i rossoneri si riprendono il pallino. Possesso dal ritmo cadenzato, conservativo, in attesa del varco che, però, si crea solo grazie agli acuti di Leao inizialmente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - prima vittoria in Champions : Pulisic e la doppietta di Reijnders stendono il Bruges - (Adnkronos) – Il Milan festeggia la prima vittoria della sua stagione in Champions League battendo il Bruges 3-1. I rossoneri smuovono così la loro classifica e raggiungono proprio il Bruges a quota tre punti. Inutile il momentaneo pareggio di Sabbe.  Inizio […]. Decisivo il gol di Pulisic, nel primo tempo, e la doppietta nella ripresa di Reijnders. (Periodicodaily.com)

Il Milan fa i primi punti in Champions - battuto il Brugge 3-1 : decidono Pulisic e doppio Reijnders - Vittoria del Milan per 3-1 sul Brugge a San Siro nella terza giornata del girone unico di Champions League: a segno Pulisic e due volte Reijnders per i rossoneri, Sabbe per il momentaneo pareggio dei belgi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Milan-Club Brugge 3-1 : prima vittoria per i rossoneri in Europa : decisivo il gol olimpico di Pulisic e la doppietta di Reijnders; buono il debutto di Camarda - il più giovane italiano - A San Siro, il match valido per la 3ª giornata di Champions League tra Milan-Club Brugge: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Milan-Club Brugge, valevole per la 3ª giornata di Champions League 2024/2025. CLICCA QUI PER SEGUIRE IL LIVE DI MILAN-CLUB BRUGGE SU MILANEWS24 MILAN-CLUB BRUGGE 3-1 […]. (Calcionews24.com)