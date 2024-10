Migranti in Albania, Viminale ricorre contro sentenza Tribunale di Roma (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Tribunale di Roma ha bocciato il trattenimento dei 12 Migranti, trasferiti in Italia sabato scorso dopo la mancata convalida A quanto apprende l'Adnkronos, il Viminale ha dato mandato all'avvocatura dello Stato di preparare i ricorsi contro la sentenza del Tribunale di Roma che ha bocciato il trattenimento dei 12 Migranti in Albania, trasferiti in Sbircialanotizia.it - Migranti in Albania, Viminale ricorre contro sentenza Tribunale di Roma Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ildiha bocciato il trattenimento dei 12, trasferiti in Italia sabato scorso dopo la mancata convalida A quanto apprende l'Adnkronos, ilha dato mandato all'avvocatura dello Stato di preparare i ricorsiladeldiche ha bocciato il trattenimento dei 12in, trasferiti in

Migranti - Piantedosi : "Da Viminale 1.700 milioni l'anno per chi chiede protezione internazionale" - E comunque è pari a "1 miliardo e 700 milioni" l'anno quanto spende il Viminale "per dare assistenza a persone che al 60-70 per cento sono destinate a vedersi bocciata la propria domanda di protezione internazionale", ha chiarito. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2024 "Vi daremo conto di quanto ci costa il trasferimento dei migranti che arrivano ... (Iltempo.it)