Meteo pazzo serve subito una nuova strategia

(Di martedì 22 ottobre 2024) La città di Bologna è stata colpita anche recentemente da altre alluvioni, idem la Romagna. Al di là delle comprensibili polemiche, anche politiche, che vengono sollevate in questi casi dobbiamo davvero chiederci tutti, cittadini e istituzioni, cosa bisogna fare per difenderci in futuro. Il clima è cambiato, sempre più spesso arrivano tsunami di acqua. Non è possibile che una città civile come Bologna e una regione come l'Emilia Romagna, siano continuamente in difficoltà. Mauro Rocchi Risponde Beppe Boni Ormai da tempo non piove più nelle dimensioni normalmente accettabili. Diluvia, arrivano tsunami improvvisi, bombe d'acqua. Questa da anni, non da adesso, è la situazione. Irologi lo confermano riempiendo comunicati stampa, social e interviste di dati, numeri, millimetri di pioggia che sono pesanti come macigni per città, pianura e collina.