Mercedes Mone: “Tamina Snuka mi ha insegnato molto durante il mio periodo da rookie” (Di martedì 22 ottobre 2024) durante una recente edizione della sua “Mone Mag Newsletter” Mercedes Mone ha parlato dei suoi primi giorni come superstar WWE ed ha attribuito a Tamina il merito di averle insegnato a “ricambiare il favore”. Le parole di Mercedes Mone Sulle tradizioni che le nuove superstar dovevano rispettare, Mercedes Mone ha detto: “Il fatto di essere un rookie significa che in qualche modo, devi fare di tutto per supportare i veterani e lo show. Cerchi di offrirti di pagare la benzina e gli hotel e fai cose come guidare per tutto il tragitto al posto dei veterani. È come un rito di passaggio, o almeno lo era. Non sono tradizioni scritte ma sono state tramandate dai veterani nel corso dei decenni“. Su cosa ha imparato da Tamina Snuka invece, Mercedes Mone ha detto: “Mi ha insegnato a ricambiare sempre il favore, e a farlo con gentilezza. Zonawrestling.net - Mercedes Mone: “Tamina Snuka mi ha insegnato molto durante il mio periodo da rookie” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 22 ottobre 2024)una recente edizione della sua “Mag Newsletter”ha parlato dei suoi primi giorni come superstar WWE ed ha attribuito ail merito di averlea “ricambiare il favore”. Le parole diSulle tradizioni che le nuove superstar dovevano rispettare,ha detto: “Il fatto di essere unsignifica che in qualche modo, devi fare di tutto per supportare i veterani e lo show. Cerchi di offrirti di pagare la benzina e gli hotel e fai cose come guidare per tutto il tragitto al posto dei veterani. È come un rito di passaggio, o almeno lo era. Non sono tradizioni scritte ma sono state tramandate dai veterani nel corso dei decenni“. Su cosa ha imparato dainvece,ha detto: “Mi haa ricambiare sempre il favore, e a farlo con gentilezza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

AEW : Jim Ross corregge le sue parole su Mercedes Mone - Parlando al podcast Grilling JR, il commentatore ha detto:“Ho una cosa per la testa che vorrei chiarire. Sono un suo grandissimo ammiratore, ma penso che tutto poteva essere diverso. Negli ultimi giorni hanno fatto molto rumore le dichiarazioni di Jim Ross riguardo a Mercedes Mone, attuale TBS Champion in AEW. (Zonawrestling.net)

Mercedes Mone su NXT Takeover Brooklyn : “Io e Bayley non ci siamo nemmeno allenate” - Lo scontro tra Bayley e Sasha Bank, ora conosciuta come Mercedes Mone, durante il primo NXT Takeover: Brooklyn è uno degli incontri più celebrati nella storia di NXT, ed uno tra quelli che ha consolidato le due atlete come futuro del wrestling femminile negli Stati Uniti. ” Sebbene a vincere l’incontro e l’NXT Women’s Championship sia stata Bayley, entrambe le contendenti ne hanno ... (Zonawrestling.net)

Jim Ross su Mercedes Mone : ”In tutto il mondo sanno chi è ma io non sento ancora la connessione con lei” - Mone, che ha ricevuto reazioni contrastanti sui social media, ora è posizionata come una delle principali heel di AEW. A volte penso che sia una babyface interessante e altre volte penso che sia una heel interessante, ma è comunque piuttosto cool. So che le persone in tutto il mondo sanno chi è, ma non l’ho sentita. (Zonawrestling.net)