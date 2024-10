Formiche.net - Meloni promossa su politica estera ed economica. Ma sulle riforme… Il bilancio di Castellani

(Di martedì 22 ottobre 2024) Gli elementi positivi, in questi due anni di governo, superano quelli negativi. Fra i punti a favore, senz’altro il posizionamento internazionale dell’Italia all’interno dell’Alleanza Atlantica e con un ottimo legame con la Casa Bianca e la diplomazia americana. Tutto sommato anche con le altre cancellerie dei principali paesi occidentali. Di positivo c’è senz’altro il Piano Mattei, anche se la sua attuazione è ancora incerta. Si tratta comunque di un segnale di attenzione verso l’interesse nazionale nel Mediterraneo, che è il nostro unico spazio reale d’azione possibile. Anche il rapporto con l’Unione Europea va letto in chiave positiva, non essendosi mai deteriorato nonostante due parti su tre della maggioranza italiana fossero formalmente all’opposizione in Europa. Nonostante questo, Giorgiaha costruito un ottimo rapporto con Ursula von der Leyen.