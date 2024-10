Ilnapolista.it - Mbappé, Dani Alves, Santi Mina, Hugo Mallo, Rafa Mir, l’ambiente è tossico (El País)

(Di martedì 22 ottobre 2024) Elritorna sul casoe la presunta violenza sessuale che si è consumata in Svezia. Il quotidiano spagnolo lancia una interessante riflessione. Al di là del caso che ha coinvolto il francese, sembra che “certi atleti d’élite vivano in una bolla, una realtà parallela difficile da conciliare con la realtà del mondo esterno“. Non solo. Sono sempre accompagnati da qualcuno come se dovessero essere protetti da false accuse o da comportamenti non proprio edificanti. Scriveel Verdù: “Mbappe ha alcuni giorni di riposo perché apparentemente soffre di un infortunio al bicipite femorale e non dovrebbe allenarsi con il Real Madrid o partecipare alla Nations League con la Francia. Così accetta la proposta del suo amico Nordi Mukiele, 26 anni, suo amico dai tempo del Psg, e parte per Stoccolma su un aereo privato“, ricostruisce El