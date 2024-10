Maxi incidente in A4, code chilometriche in direzione Milano (Di martedì 22 ottobre 2024) Maxi incidente all’alba in A4. Lunghe code (almeno 5 chilometri) si sono formate in direzione Torino nel tratto di autostrada tra Bergamo e Capriate a causa di uno scontro avvenuto poco dopo le 6 di questa mattina (martedì 22 ottobre) all’altezza di Dalmine. L’incidente ha coinvolto diversi veicoli e una ventina di persone. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e un’automedica. Bergamonews.it - Maxi incidente in A4, code chilometriche in direzione Milano Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 22 ottobre 2024)all’alba in A4. Lunghe(almeno 5 chilometri) si sono formate inTorino nel tratto di autostrada tra Bergamo e Capriate a causa di uno scontro avvenuto poco dopo le 6 di questa mattina (martedì 22 ottobre) all’altezza di Dalmine. L’ha coinvolto diversi veicoli e una ventina di persone. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e un’automedica.

