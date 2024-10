Marco Villa: “Faticheremo i prossimi 2 anni, ma abbiamo i giovani per il ricambio. Per Ganna e Milan ci sarò sempre” (Di martedì 22 ottobre 2024) La Nazionale Italiana ha chiuso i Mondiali di ciclismo su pista di Ballerup con il bottino di un oro, due argenti e un bronzo che vale il settimo posto nel medagliere. L’impresa di Jonatan Milan nell’inseguimento individuale, con tanto di record del mondo, ha rappresentato il punto più alto. abbiamo tracciato un bilancio della spedizione insieme al ct Marco Villa. Marco, qual è il bilancio di questi Mondiali? “Un bilancio positivo anche perché sapevamo che dopo l’Olimpiade – che era l’obiettivo principale di questi tre anni – ci sarebbe stato un po’ di rilassamento da parte dei ragazzi e delle ragazze che hanno anche degli appuntamenti importanti su strada, rendendo quindi la stagione ancora più intensa. Ai Mondiali ci siamo presentati con una delegazione competitiva e che aveva ancora tanta voglia di fare fatica”. Oasport.it - Marco Villa: “Faticheremo i prossimi 2 anni, ma abbiamo i giovani per il ricambio. Per Ganna e Milan ci sarò sempre” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La Nazionale Italiana ha chiuso i Mondiali di ciclismo su pista di Ballerup con il bottino di un oro, due argenti e un bronzo che vale il settimo posto nel medagliere. L’impresa di Jonatannell’inseguimento individuale, con tanto di record del mondo, ha rappresentato il punto più alto.tracciato un bilancio della spedizione insieme al ct, qual è il bilancio di questi Mondiali? “Un bilancio positivo anche perché sapevamo che dopo l’Olimpiade – che era l’obiettivo principale di questi tre– ci sarebbe stato un po’ di rilassamento da parte dei ragazzi e delle ragazze che hanno anche degli appuntamenti importanti su strada, rendendo quindi la stagione ancora più intensa. Ai Mondiali ci siamo presentati con una delegazione competitiva e che aveva ancora tanta voglia di fare fatica”.

