Maltempo, domani ancora piogge diffuse in Emilia-Romagna. Stato di emergenza in Sicilia (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo alcuni giorni non è più rossa in nessuna zona dell'Emilia-Romagna l'allerta di Arpae e protezione civile, scendendo ad arancione nella fascia settentrionale e gialla nel resto. Anche per domani, mercoledì 23 ottobre si prevedono precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco. Le piogge previste potranno generare nuovi incrementi nei bacini del settore centrale della regione già interessati dalle piene precedenti. La criticità idraulica sulle pianure centro-orientali rivierasche di Po è riferita al transito della piena con livelli superiori alla soglia 1 sull'asta centrale e prossimi a soglia 3 sull'asta orientale fino ai rami deltizi.Nella serata di oggi, invece, un nubifragio si è abbattuto sull'isola di Ischia, con strade che si sono trasformate in torrenti. (LE PREVISIONI). Tg24.sky.it - Maltempo, domani ancora piogge diffuse in Emilia-Romagna. Stato di emergenza in Sicilia Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo alcuni giorni non è più rossa in nessuna zona dell'l'allerta di Arpae e protezione civile, scendendo ad arancione nella fascia settentrionale e gialla nel resto. Anche per, mercoledì 23 ottobre si prevedono precipitazioni, localmente anche a carattere temporalesco. Lepreviste potranno generare nuovi incrementi nei bacini del settore centrale della regione già interessati dalle piene precedenti. La criticità idraulica sulle pianure centro-orientali rivierasche di Po è riferita al transito della piena con livelli superiori alla soglia 1 sull'asta centrale e prossimi a soglia 3 sull'asta orientale fino ai rami deltizi.Nella serata di oggi, invece, un nubifragio si è abbattuto sull'isola di Ischia, con strade che si sono trasformate in torrenti. (LE PREVISIONI).

