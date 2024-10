Maltempo: crolla una palazzina, un anziano intrappolato nel suo furgone. Situazione difficile (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Maltempo che ha sferzato l’Italia in questi giorni ha provocato danni praticamente ovunque. E nelle ultime ore è crollata pure una palazzina, facendo preoccupare i residenti. Facendo il punto della Situazione, l’Emilia-Romagna è stata una delle regioni maggiormente colpite, infatti si è anche registrata una vittima, il giovane Simone Farinelli di 20 anni, morto mentre tornava a casa a Pianoro (Bologna), dopo essere stato travolto dalla piena di un torrente. Il Maltempo, che ha dunque causato anche il crollo di una palazzina, ha messo a dura prova milioni di italiani. A Bologna si sta continuando a spalare il fango che ha invaso le strade; a causa dlel’alluvione sono anche stati tratti in salvo dall’Enpa 100 cani rinchiusi in canile, mentre 2 di loro sono purtroppo deceduti. Fanpage ha inoltre riferito che sono 1.600 le famiglie evacuate in provincia di Bologna. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilche ha sferzato l’Italia in questi giorni ha provocato danni praticamente ovunque. E nelle ultime ore èta pure una, facendo preoccupare i residenti. Facendo il punto della, l’Emilia-Romagna è stata una delle regioni maggiormente colpite, infatti si è anche registrata una vittima, il giovane Simone Farinelli di 20 anni, morto mentre tornava a casa a Pianoro (Bologna), dopo essere stato travolto dalla piena di un torrente. Il, che ha dunque causato anche il crollo di una, ha messo a dura prova milioni di italiani. A Bologna si sta continuando a spalare il fango che ha invaso le strade; a causa dlel’alluvione sono anche stati tratti in salvo dall’Enpa 100 cani rinchiusi in canile, mentre 2 di loro sono purtroppo deceduti. Fanpage ha inoltre riferito che sono 1.600 le famiglie evacuate in provincia di Bologna.

