Ma It-Wallet è obbligatorio? (Di martedì 22 ottobre 2024) Se lo chiedono in molti sui social dopo l'annuncio del lancio del 23 ottobre. Ma la risposta è no. Ecco perché Wired.it - Ma It-Wallet è obbligatorio? Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Se lo chiedono in molti sui social dopo l'annuncio del lancio del 23 ottobre. Ma la risposta è no. Ecco perché

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carte addio: arriva il portafoglio digitale. Come funzionerà - Passi definiti: primo test dal 23 ottobre per 50mila italiani, da dicembre sarà disponibile per tutti. L'Italia è il primo paese europeo a introdurre l'IT-Wallet ... (leccotoday.it)

Arriva l’It Wallet: patente e tessera sanitaria sul cellulare - L’annuncio è del sottosegretario con delega all’Innovazione Butti, che ha sottolineato come l’Italia anticiperà i tempi rispetto al wallet europeo. Il test partirà da 50mila italiani, passerà a 1 mili ... (informazione.it)

Al via il portafoglio digitale: come funziona e per cosa si usa - L'Italia è il primo paese europeo a introdurre l'IT-Wallet. Dal 23 ottobre sarà disponibile per 50mila cittadini. A partire dal 5 dicembre 2024 sarà a disposizione di tutti ... (today.it)