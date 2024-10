L’Ucraina parla di bomba atomica per “minacciare” la Nato, non la Russia (Di martedì 22 ottobre 2024) L'ipotesi che l'Ucraina possa avere la bomba atomica è stata avanzata soprattutto per forzare la mano alla Nato sugli aiuti. L’Ucraina parla di bomba atomica per “minacciare” la Nato, non la Russia InsideOver. It.insideover.com - L’Ucraina parla di bomba atomica per “minacciare” la Nato, non la Russia Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di martedì 22 ottobre 2024) L'ipotesi che l'Ucraina possa avere laè stata avanzata soprattutto per forzare la mano allasugli aiuti.diper “” la, non laInsideOver.

“O entriamo nella Nato o ci serve la bomba atomica” : l’avvertimento del deputato ucraino Goncharenko - Continua a leggere . “Il piano presentato agli alleati e alla Rada è solo un desiderio di Zelensky, scollegato dalla realtà”, dice il parlamentare ucraino a Fanpage. it. “Ha il solo pregio di sottolineare la necessità dell’invito ufficiale a entrare nella Nato, altrimenti per garantire la nostra sicurezza dovremo costruirci un arsenale nucleare”. (Fanpage.it)

Bomba atomica - quali sono gli Stati che ce l'hanno - Gli arsenali nucleari globali contano circa 12.500 testate, con Stati Uniti e Russia che ne detengono oltre il 90%. Il Nobel per la Pace 2024 premia i sopravvissuti giapponesi per il loro impegno contro queste armi. (Wired.it)

Il premio Nobel per la pace 2024 va all'organizzazione giapponese Nihon Hidankyo per gli sforzi contro la bomba atomica - Premiata dal Comitato per il Nobel norvegese “per gli sforzi per raggiungere un mondo libero da armi nucleari e per dimostrare attraverso testimonianze dirette che le armi nucleari non devono mai più essere usate”. (Wired.it)