Lorenzo e Shaila pronti a sbarcare al GF spagnolo: le prime confessioni a caldo (Di martedì 22 ottobre 2024) Come tutti i telespettatori del Grande Fratello avranno avuto modo di vedere, nel corso della puntata di ieri del programma, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno appreso la notizia di dover sbarcare al GF spagnolo per trascorrere lì una settimana. I due ragazzi sono apparsi spiazzati e stralunati dopo aver appreso la notizia. Successivamente, però, a mente un po’ più lucida, i due hanno raccontato ai microfoni degli autori del programma le loro impressioni a riguardo, e si prevedono grandi colpi di scena. I primi commenti di Lorenzo Spolverato dopo la notizia di dover sbarcare al GF spagnolo Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta stanno per sbarcare al Gran Hermano, la versione spagnola del GF. I due sono stati colti alla sprovvista da questa notizia, anche perché credevano di essere stati eliminati definitivamente dal programma. Tutto.tv - Lorenzo e Shaila pronti a sbarcare al GF spagnolo: le prime confessioni a caldo Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di martedì 22 ottobre 2024) Come tutti i telespettatori del Grande Fratello avranno avuto modo di vedere, nel corso della puntata di ieri del programma,Gatta eSpolverato hanno appreso la notizia di doveral GFper trascorrere lì una settimana. I due ragazzi sono apparsi spiazzati e stralunati dopo aver appreso la notizia. Successivamente, però, a mente un po’ più lucida, i due hanno raccontato ai microfoni degli autori del programma le loro impressioni a riguardo, e si prevedono grandi colpi di scena. I primi commenti diSpolverato dopo la notizia di doveral GFSpolverato eGatta stanno peral Gran Hermano, la versione spagnola del GF. I due sono stati colti alla sprovvista da questa notizia, anche perché credevano di essere stati eliminati definitivamente dal programma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lorenzo svela cosa vuole fare con Shaila prima di entrare nella nuova Casa del GF spagnolo - La verità ? Una sorpresa clamorosa che li catapulterà al Gran Hermano in Spagna: ecco cosa vuole fare lui prima dell'ingresso nella nuova Casa. . Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non sono stati eliminati dal Grande Fratello come credevano. rticolo Lorenzo svela cosa vuole fare con Shaila prima di entrare. (Blogtivvu.com)

Anticipazioni GF : Shaila e Lorenzo quando entrano al Gran Hermano - Nel frattempo, Maica Benedicto è entrata nella casa del Grande Fratello in Italia, completando lo scambio di concorrenti tra le due edizioni. Il programma, condotto da Jorge Javier Vázquez, presenterà diverse dinamiche in diretta, con l'arrivo dei due concorrenti italiani che sarà sicuramente il momento clou della serata. (Ultimora.news)

Shaila e Lorenzo al Gran Hermano spagnolo - dove vederlo in diretta tv e streaming e che cosa è successo - Lorenzo e Shaila sono i preferiti dell'ultimo televoto del Grande Fratello e in quanto tali sono volati in Spagna, per una settimana vivranno nella casa del Gran Hermano Shaila e Lorenzo sono al Gran Hermano spagnolo, ecco dove vederlo in diretta tv e streaming per restare aggiornati sui due . (Ilgiornaleditalia.it)