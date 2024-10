Iodonna.it - Lo street food di Seul ormai si può preparare anche a casa nostra. In tutta velocità. Ecco tre ricette gustate a uno showcooking, a Milano. Con le dritte dello chef Kim Minseok

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) In Doctor Cha, la dottoressa Cha Jeong-seok (alias la cantante e attrice Uhm Jung-hwa) finisce i turni sfiancanti in ospedale e si chiude in cucina achili di kimchi per la famiglia: marito, suocera e due figli. In Romance at the House, Geum Ae-yeon (alias l’attrice Kim Ji-soo) lavora part time in un supermercato perassaggi di tteokbokki, gli gnocchi di riso che avevamo già intravisto in Squid Game.