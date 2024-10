LIVE – Darderi-Thiem 7-6, 0-0 primo turno Atp Vienna 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 22 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Darderi-Thiem, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). L’italo-argentino non vince un match dalla metà di agosto ed è in crisi nera essendo reduce dai sei sconfitte consecutive all’esordio. Davanti a lui c’è l’idolo di casa, al via grazie ad una wild card e che appenderà la racchetta al chiodo al termine della manifestazione. Tra i due giocatori è il primo scontro diretto in carriera, con Darderi che partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. L’ex numero tre del ranking mondiale, infatti, non porta a casa una partita dal primo turno delle qualificazioni del Roland Garros ed ormai è uscito dalla top trecento. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 500 di(cemento indoor). L’italo-argentino non vince un match dalla metà di agosto ed è in crisi nera essendo reduce dai sei sconfitte consecutive all’esordio. Davanti a lui c’è l’idolo di casa, al via grazie ad una wild card e che appenderà la racchetta al chiodo al termine della manifestazione. Tra i due giocatori è ilscontro diretto in carriera, conche partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. L’ex numero tre del ranking mondiale, infatti, non porta a casa una partita daldelle qualificazioni del Roland Garros ed ormai è uscito dalla top trecento.

LIVE Darderi-Thiem 6-6 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : il tiebreak deciderà il primo set - 17:59 Ancora pochi istanti di attesa ci separano dall’ingresso in campo dei due protagonisti dell’incontro. Volèe complicata per Darderi, che subisce poi il passante dell’avversario. 30-30 Rovescio lungolinea sulla riga e smash in arretramento vincente del padrone di casa. 40-AD Palla break Thiem. (Oasport.it)

LIVE Darderi-Thiem 5-4 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : l’austriaco serve per rimanere nel set - 40-0 Servizio e dritto a segno per il padrone di casa. 0-15 Ottimo attacco con il rovescio in back di Luciano, che chiude poi con la volèe alta. 00. 2-1 Game Darderi. 30-15 Thiem perde il controllo del dritto in uscita dal servizio. 15-15 Luciano perde il controllo del dritto dal centro. 17:59 Ancora pochi istanti di attesa ci separano dall’ingresso in campo dei due protagonisti ... (Oasport.it)