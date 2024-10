Ilrestodelcarlino.it - "Lei consenziente, ma l’atto era di pedofilia"

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini, dopo l’udienza di mercoledì è proseguita ieri per tutto il giorno la deposizione di Nadia Bolognini, imputata psicologa che lavorava per il centro di Torino ‘Hansel e Gretel’. Rispondendo all’avvocato Luca Bauccio, codifensore insieme all’avvocato Francesca Guazzi, ieri è emersa una questione controversa su un documento firmato dal pm Valentina Salvi il 14 dicembre 2018, in cui si diceva al proprio consulente tecnico, la psicologa Elena Francia, che la Procura doveva procedere in tempi brevi alla richiesta di archiviazione di un padre da abusi sessuali sulla figlia e le si chiedeva di verificare se durante la psicoterapia alla Cura di Bibbiano fossero emersi elementi rilevanti.