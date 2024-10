Gaeta.it - Le donne della street art conquistano il Palazzo di Vetro: una mostra all’Onu fino al 29 novembre

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Onu di New York ospita una straordinaria esposizione dedicata allenellaart, che segna una pietra miliare nel riconoscimento del talento femminile in un campo tradizionalmente dominato dagli uomini. Questa iniziativa, apertaal 29, presenta opere di artiste di fama internazionale e di emergenti, sottolineando l’evoluzione del movimento artistico e l’importanza del contributo femminile in questo ambito. La: opere e artiste di spicco L’atrio dei visitatori dell’Onu si trasforma in una galleria d’arte contemporanea, ospitando una selezione di opere che spaziano dalle creazioni più recenti a pezzi storici. Artiste come Lady Aiko, Kelsey Montague e Danielle Mastrion sono protagoniste di quest’evento, rappresentando una varietà di stili e provenienze.