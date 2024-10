Lavori per la TAV: A4 chiuse per una notte nel weekend tra Verona e Brescia (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel corso dei Lavori avviati dal Consorzio Cepav due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, è stato programmato l'intervento di varo del nuovo cavalcavia (ex n. 247) al km 252+600 dell'autostrada A4.Per questo motivo, lungo la Veronasera.it - Lavori per la TAV: A4 chiuse per una notte nel weekend tra Verona e Brescia Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel corso deiavviati dal Consorzio Cepav due per la realizzazione del Lottodella Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, è stato programmato l'intervento di varo del nuovo cavalcavia (ex n. 247) al km 252+600 dell'autostrada A4.Per questo motivo, lungo la

Lavori di restauro in vista delle olimpiadi : l'Arena di Verona chiusa al pubblico per quasi due mesi - Proseguono gli interventi finanziati con Art Bonus all'interno dell'anfiteatro scaligero che, secondo quanto annunciato venerdì dal Comune di Verona, resterà chiusa al pubblico nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 6 dicembre. «L'Arena - spiegano da Palazzo Barbieri - ricoprirà un ruolo... (Veronasera.it)

Lavori in A22 e A4 : chiuso nel weekend lo svincolo in uscita per il casello di Verona Nord - Interventi pronti a partire sulle tratte autostradali veronesi, che porteranno inevitabilmente a qualche disguido per i viaggitatori. A22 L'Autostrada del Brennero ha comunicato che dalle ore 21 di venerdì 11 ottobre, fino alle ore 12 di domenica 13 ottobre, verrà chiuso lo svincolo in... (Veronasera.it)

Verona - Tengstedt : “Spero di continuare così - lavoriamo per restare in Serie A” - “La lingua italiana è abbastanza complicata: è stata sicuramente la cosa più difficile al mio arrivo in Italia. Casper Tengstedt, attaccante del Verona, ha fatto un bilancio di questi primi mesi in cui è stato subito protagonista in Serie A: “Quando ho saputo dell’interesse del Verona non ci ho pensato molto. (Sportface.it)