L'Ancona a Termoli per svoltare. Gadda: «Non cambieremo volto, ora dobbiamo riscattarci» (Di martedì 22 ottobre 2024) Ancona – Nel bel mezzo del mini tour de force di fine mese, arriva per l’Ancona la trasferta di Termoli. Un test che, alla luce degli ultimi risultati conseguiti, assume i contorni di sfida delicata nell’economia di un torneo che ultimamente ha riservato ai dorici più dolori che gioie. Se da una Anconatoday.it - L'Ancona a Termoli per svoltare. Gadda: «Non cambieremo volto, ora dobbiamo riscattarci» Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)– Nel bel mezzo del mini tour de force di fine mese, arriva per l’la trasferta di. Un test che, alla luce degli ultimi risultati conseguiti, assume i contorni di sfida delicata nell’economia di un torneo che ultimamente ha riservato ai dorici più dolori che gioie. Se da una

