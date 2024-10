L’alluvione non ferma l’amore, nozze celebrate con chiesa e ristorante allagati: “Non ci siamo scoraggiati” (Di martedì 22 ottobre 2024) Il maltempo ha messo in ginocchio l'Emilia-Romagna, ma il matrimonio tra Paolo Stacchini e Yoana Castro Cubas Rodriguez non si poteva rinviare e si è celebrato nonostante la chiesa allagata. Il racconto dello sposo a Fanpage.it: "Il sacerdote ha indossato gli stivali". Fanpage.it - L’alluvione non ferma l’amore, nozze celebrate con chiesa e ristorante allagati: “Non ci siamo scoraggiati” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il maltempo ha messo in ginocchio l'Emilia-Romagna, ma il matrimonio tra Paolo Stacchini e Yoana Castro Cubas Rodriguez non si poteva rinviare e si è celebrato nonostante laallagata. Il racconto dello sposo a Fanpage.it: "Il sacerdote ha indossato gli stivali".

