La vita di Mourinho in Turchia: l'hotel da 1200 euro a notte, pizza margherita tutte le sere (Daily Mail) (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Daily Mail racconta la nuova vita di Mourinho a Istanbul. L'allenatore del Fenerbahce si prepara ad accogliere in casa il Manchester United, una delle sue vecchie squadre. Scrive il Daily Mail: "L'ex allenatore del Chelsea, degli Spurs e dello United vive all'hotel Four Seasons sulle rive del Bosforo, un luogo opportunamente opulento dove le suite più economiche partono da 1.000 sterline a notte (ndr circa 1200 euro), una cifra irrisoria per uno che riceve 10 milioni di sterline a stagione per aver accettato l'incarico al Fenerbahce con un contratto biennale. Dalla sua suite in questo palazzo del XIX secolo sul lato europeo di Istanbul, la vista spazia sullo stretto del Bosforo, fino al lato asiatico dove ha sede il Fenerbahce".

