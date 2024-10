Gaeta.it - La sagra della ciuìga: un viaggio nei sapori e nella cultura di San Lorenzo Dorsino

(Di martedì 22 ottobre 2024) Lasi prepara a trasformare Sanin un palcoscenico per la gastronomia e lalocali, unendo tradizioni secolari e eventi moderni dal 31 ottobre al 3 novembre 2023. Questo salame speciale, che è diventato un presidio Slow Food, affonda le radicitradizione culinaria del tardo Ottocento, unendo carne suina e rape in un prodotto unico nel panorama gastronomico italiano. L'evento offre non solo l'opportunità di gustare questo prelibato insaccato, ma anche di scoprire la bellezza autunnale del territorio circostante, attraverso un ricco programma di attività che promettono di coinvolgere grandi e piccini. Il programma: eventi imperdibili Laoffre un variegato programma di iniziative che spaziano dalla gastronomia alla, fino ad arrivare ad attività dedicate ai più giovani.