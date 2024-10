La Pinacoteca a caccia di artisti. Nuovo ciclo di laboratori didattici (Di martedì 22 ottobre 2024) La Pinacoteca Molajoli rinnova il suo impegno verso le scuole laboratori didattici per avvicinare i giovani all’arte. Al via un Nuovo ciclo di laboratori didattici dedicati agli studenti di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di "promuovere una fruizione consapevole del patrimonio culturale locale". "Le attività pensate per ciascuna fascia d’età, offrono un approccio plurisensoriale e pluridisciplinare, con un focus sul "fare" e sulla creatività". "Quest’anno – spiegano dal Comune - la proposta didattica si arricchisce di nuovi percorsi come "Gli animali della Pinacoteca", una caccia agli animali nascosti tra le opere, e laboratori sulla bottega di Allegretto Nuzi, che coinvolgono gli studenti nella creazione di pigmenti artistici. I ragazzi avranno anche la possibilità di partecipare a "Quadri Viventi", ricreando le storie dei dipinti attraverso il tableau vivant". Ilrestodelcarlino.it - La Pinacoteca a caccia di artisti. Nuovo ciclo di laboratori didattici Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) LaMolajoli rinnova il suo impegno verso le scuoleper avvicinare i giovani all’arte. Al via undidedicati agli studenti di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di "promuovere una fruizione consapevole del patrimonio culturale locale". "Le attività pensate per ciascuna fascia d’età, offrono un approccio plurisensoriale e pluridisciplinare, con un focus sul "fare" e sulla creatività". "Quest’anno – spiegano dal Comune - la proposta didattica si arricchisce di nuovi percorsi come "Gli animali della", unaagli animali nascosti tra le opere, esulla bottega di Allegretto Nuzi, che coinvolgono gli studenti nella creazione di pigmentici. I ragazzi avranno anche la possibilità di partecipare a "Quadri Viventi", ricreando le storie dei dipinti attraverso il tableau vivant".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le vigne del Grumello e della Sassella trasformate in laboratori didattici - Esperienze formative di grande valore si sono svolte in questi giorni per gli studenti dell’istituto tecnico agrario di Sondrio, scuola che negli anni ha formato i periti agrari che oggi operano nel settore agroalimentare della provincia di Sondrio e non solo. Sono ormai consolidati i rapporti... (Sondriotoday.it)

Un omaggio alla tradizione e alla sostenibilità : Cna celebra il pane tra laboratori didattici e degustazioni guidate - In questo contesto, infatti, dal 1981, ogni anno il 16 ottobre, Cna Forlì-Cesena prende parte ai. Come ogni anno il mese di ottobre è dedicato alla promozione e valorizzazione del consumo consapevole del pane fresco e dei prodotti da forno artigianali, specialmente tra bambini, giovani e famiglie. (Forlitoday.it)

Sipontum torna in vita per un giorno : rievocazioni storiche - giochi didattici e laboratori - Nell’ambito della campagna di scavi in corso nell’area archeologica di Siponto, la prossima domenica, 6 ottobre, si svolgerà l’Open Day degli scavi, grazie al patrocinio del Comune di Manfredonia e della Diocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo e alla collaborazione di numerose... (Foggiatoday.it)